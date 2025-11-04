بتكوين تعمق من خسائرها وتهبط تحت الـ 104 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم

تراجعت قيمة "بتكوين" إحدى العملات المشفرة الأكثر تداول على مستوى العالم والأعلى قيمة، بشكل حاد بنحو 3% خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس لتهبط تحت الـ 104 آلاف دولار.

ووفقا لمنصة ماركت كاب كوين لتداول أسعار العملات المشفرة، فإن حجم التداول على عملة البتكوين سجل نحو 83 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة بعدد 19.94 مليون وحدة.

كانت عملة البتكوين حققت قفزات متتالية خلال أكتوبر لتتخطى نحو 126 ألف دولار للوحدة الواحدة قبل أن تهبط إلى هذا المستوى اليوم.

ووصف توم لي، من فاندسترات، في مقابلة مع شبكة CNBC شهر أكتوبر بأنه "أكبر تصفية في تاريخ العملات المشفرة".

هذا الانكماش في الأسعار أدى إلى تصفية ما يزيد على مليار دولار من المراكز التجارية ذات الرافعة المالية عبر الأصول الرقمية، وفقاً لبيانات كوين غلاس، ما يعكس حالة التقلب العالية في السوق.

وفي نفس الوقت توقع لي أن يصل سعر بتكوين إلى 150 ألف دولار أميركي، وسعر إيثريوم إلى 7000 دولار بنهاية العام.