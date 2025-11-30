الإحصاء تكشف أعلى وأقل محافظة في معدل الطلاق

ارتفعت عدد حالات الطلاق إلى 273892 حالة خلال عام 2024 مقابل 265606 حالة في عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وبحسب الإحصاء، بلغ أعلى معدل طلاق بنسبة 5.1 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق بنسبة 1.2في الألف بمحافظة المنيا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 158201حالة عام 2024 تمثل57.8% من جملة حالات الطلاق مقابل 150488حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 5.1%.

وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115691 حالة عام 2024 تمثل 42.2% من جملة حالات الطلاق مقابل 115118 حالة عام بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق 259697 إشهاداً عام 2024 مقابل 254923 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.9%.

أ- إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:

1. بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 144615 إشهاداً عام 2024 تمثل 55.7% من جملة الإشهادات مقابل 139969 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.

2. بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 115082 إشهاداً عام 2024 تمثل 44.3% من جملة الإشهادات مقابل114954 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.1%.

ب- إشهادات الطلاق طبقا لفئات السن:

1. بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 47367إشهاداً بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 356 إشهاداً بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.8 سنة عام 2024.

2. بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 45635إشهاداً بنسبة 17.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 168 إشهاداً بنسبة 0.1% من جملة الإشهادات وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.6سنة عام 2024.

ج- إشهادات الطلاق طبقا للحالة التعليمية:

1. بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91328 إشهاداً تمثل 35.2%.

2. بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85851 إشهاداً تمثل 33.1%.

3. احكام الطلاق النهائية:

أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 14195 حكماً عام 2024 مقابل 10683حكماً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 32.9% من جملة الأحكام.

ب- بلغ عدد احكام الطلاق فى الحضر 13586 حكم عام 2024 تمثل 95.7% مقابل 609 حكم في الريف عام 2024 تمثل 4.3% من جملة الاحكام.

ج- بلغ عدد الأحكام الطلاق النهائية بسبب الخلع 11906 حكماً تمثل 4.3% من إجمالي حالات الطلاق عام 2024.

4- حالات الطلاق الخام:

هو إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى:

أ- بلغ معدل الطلاق 2.6 في الألف عام 2024 مقابل 2.5 في الألف عام 2023.

ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2024.

ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.1 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2في الألف بمحافظة المنيا.