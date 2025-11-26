انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3706 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4765 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5560 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6354 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197609 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4159 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.