استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3710 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4770 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5565 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6360 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 44520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197796 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 4159 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.