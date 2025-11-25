واصل سعر الذهب اليوم في مصر الارتفاع بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3706 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4765 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5560 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 6354 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 44480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197609 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4130 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.