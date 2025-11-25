ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 ، و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7، و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و23 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.