عقدت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية اجتماع مجلس إدارتها الأول بتشكيلها الجديد، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وجاء الاجتماع بمشاركة الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، إضافة إلى الأعضاء من ذوي الخبرة وممثل اتحاد الصناعات المصرية، وفقا لبيان لوزارة البترول.



وأكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، يمثل خطوة محورية في تطوير قطاع التعدين.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس الجديد الذي يضم مختلف الجهات المعنية يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل إصدار التراخيص أمام المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتصنيع التعديني.

وأوضح الوزير أن الهيئة أصبحت شريكا رئيسيا في تطوير منظومة التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من 1% حاليا إلى نحو 6% خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أهمية الدور المنوط بمجلس الإدارة الجديد في تحسين الأداء وتبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الفرص الواعدة في التنقيب عن المعادن واستغلالها.

وأكد الوزير أن مصر سجلت نسبة 46% في مؤشر جذب الاستثمار العالمي وفق المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024، مؤكدا أن المستهدف هو تجاوز نسبة 70% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزم جديدة من المحفزات الاستثمارية في القطاع.