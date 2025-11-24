استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر، مشيرًا إلى أن الشراكات الناجحة بين مصر والإمارات في قطاع البترول والغاز تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي الفعال، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأوضح الوزير أن العمل متواصل لتعظيم مجالات التعاون وفتح مسارات جديدة لتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى دعم توسع الشركات المصرية في السوق الإماراتية.

ووفقا لبيان لوزارة البترول وجه بدوي تقديرًا للتعاون المثمر مع كبار المسؤولين الإماراتيين ومنهم الدكتور سلطان الجابر رئيس مجموعة أدنوك، والمهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات الإماراتية العاملة في مصر مثل أركيوس ومبادلة ودراجون أويل ودانة غاز، موضحًا أن اختيار شركة أركيوس لمصر مركزًا لانطلاق أعمالها في شرق المتوسط يعكس ثقة الإمارات في فرص الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.

كما لفت إلى التعاون الجاري مع موانئ الفجيرة لإنشاء منطقة لوجستية عالمية لتخزين وتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز الاستفادة من البنية التحتية ويدعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

من جانبه أكد السفير الإماراتي حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون البترولي مع مصر، مشيرًا إلى التزام الإمارات بتقوية الشراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأشاد بما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية وتحسن في مناخ الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.