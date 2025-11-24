ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات الاثنين

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3653 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4697 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5480 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 6262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب عند 43840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62620 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194748 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 313100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4069 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.