سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 23-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6233 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5455 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4678 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10بلغ 2597 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 193908 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43640 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4065 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.