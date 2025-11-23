إعلان

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:22 ص 23/11/2025

حديد وأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37300 جنيه، بزيادة 300 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39093.75 جنيه، بزيادة 452.84 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4118.75 جنيه، بزيادة 77.84 جنيه.

