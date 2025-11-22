إعلان

الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

كتب : منال المصري

01:20 م 22/11/2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين بنحو 10.6% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 15.7 مليار دولار مقابل 14.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأوضح في بيان له اليوم أن إيطاليا جاءت على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصرخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3 مليار دولار.

جاء ذلك البيان بمناسبة انطلاق أعمال قمة مجموعة دول العشرين اليوم والتي تستضيفها مدينة "جوهانسبرج " بجنوب إفريقيا خلال يومى 23،22 نوفمبر.

وتعد القمة الحالية هي أول قمة لمجموعة العشرين تقام في القارة الإفريقية وتأتى النسخة الحالية من القمة تحت شعار " التضامن والمساواة والاستدامة".

تضم مجموعة دول العشرين (السعودية والأرجنتين واستراليا و كندا والصين وفرنسا والمانيا والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ) .

واردات مجموعة العشرين لمصر

بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 54.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 47.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2 %.

التبادل التجاري

كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين إلى 70.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 61.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1 %.

استثمارات مجموعة العشرين بمصر

سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

تحويلات المصريين من دول العشرين

كما أظهرت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية مجموعة دول العشرين

فيديو قد يعجبك



