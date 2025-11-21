عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 21-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3633 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4671 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5450 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6228 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193690 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 311400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4072 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.