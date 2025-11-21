ارتفعت أسعار الحديد، والبطاطس، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-11-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

