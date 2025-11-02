انخفضت أسعار الأرز، والزيت، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والفول السائب مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.61 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 65.74 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.37 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.27 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 39.18 جنيه، بتراجع 99 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.97 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 65.93 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.55 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115.42 جنيه، بتراجع 2.04 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.43 جنيه، بتراجع 1.11 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.61 جنيه، بزيادة 2.61 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.93 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.57 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 119.67 جنيه، بتراجع 11.83 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.25 جنيه، بتراجع 6.66 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.83 جنيه، بتراجع 2.67 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 114.06 جنيه، بتراجع 5.4 جنيه.