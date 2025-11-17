كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوربا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.