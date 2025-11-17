إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:21 ص 17/11/2025

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوربا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك أسعار الأسماك اليوم المأكولات البحرية سوق العبور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
طقس الـ 5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وبرودة