استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية تعاملات الاثنين 17-11-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3636 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4675 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5455 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193877 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 311700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 4077 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.