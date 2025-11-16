القابضة للسياحة والفنادق تحقق 4.7 مليار جنيه أرباحًا في 2024/2025

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد نتائج أعمال 2024/2025، والتي سجلت صافي ربح 4.7 مليار جنيه وإيرادات مجمعة بلغت 11.3 مليار جنيه، وذلك بحضور مجلس الإدارة برئاسة محمد ماجد المنشاوي وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأكد الوزير أن القابضة تمتلك أصولًا قوية تمكنها من التوسع في قطاعي السياحة والفندقة، مشددًا على استمرار العمل لتعظيم العائد والاستفادة من الأصول، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ خطط التطوير والتحول الرقمي.

وأكد الوزير استمرار دعم الوزارة لجهود التطوير والتوسع الاستثماري، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أكبر في تحديث القطاع الفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واستعرض عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي، مؤشرات الأداء التي أظهرت نموًا في الإيرادات بنسبة 22% وصافي الأرباح بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب تقدم ملموس في مشروعات تطوير الفنادق التاريخية، وتوسعات جديدة بعدد من المحافظات، وحصول فنادق تابعة على «النجمة الخضراء» في مجال الاستدامة.