أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الغذائية، من بينها لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الأسعار على المستهلكين الأميركيين وسط ضغوط الناخبين لتقليل تكلفة السلع اليومية.

ووفقًا لما نقلته الشرق، جاءت قائمة الإعفاءات التي أعلنتها الإدارة الأميركية تضم مئات المنتجات التي لا تنتج الولايات المتحدة ما يكفي منها لتلبية الطلب المحلي، وتشمل المكسرات والأفوكادو والأناناس وجوز الهند، ويجري تطبيق التخفيضات بأثر رجعي اعتبارًا من 13 نوفمبر.

وتأتي هذه الخطوة مع تركيز ترامب على إجراءات تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل انتقادات متزايدة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في زيادة الضغوط السعرية داخل السوق الأميركي.

ونقلت الشرق عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن القرار يعكس تعهد ترامب بإعادة تقييم الرسوم الجمركية من وقت لآخر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن الإعفاءات الجديدة تأتي استكمالًا لوعود الرئيس تجاه المستهلكين.

كما أشارت إلى تصريحات الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، الذي أوضح أن خفض الرسوم جزء من استراتيجية أوسع لإعادة صياغة التعريفات المفروضة على السلع الرئيسية، لافتًا إلى أن توقيت القرار يتماشى مع وعود سابقة بإطلاق إعفاءات تستهدف القطاعات الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار.

ورغم دفاع الإدارة المتواصل عن سياساتها التجارية، إلا أن مسؤوليها يؤكدون ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لكبح الأسعار المرتفعة، بينما يواصل ترامب الإشارة إلى أن الرسوم يمكن تعويض تأثيرها جزئيًا عبر خفض البائعين لأسعار منتجاتهم.