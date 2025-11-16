إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:42 ص 16/11/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بمنتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 15-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6225 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5448 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4670 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3630 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2594 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 193643 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43580 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.12% إلى نحو 4082 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

