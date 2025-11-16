نفى المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، وجود أي قرار رسمي أو مؤشر وشيك لزيادة أسعار كروت شحن الاتصالات في مصر، مؤكداً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يبت في الطلبات التي قدمتها شركات المحمول بهذا الشأن حتى الآن.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج " ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، حيث أوضح رمضان أن شركات الاتصالات قد قدمت بالفعل طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل. وأضاف أن هذه الطلبات لم يتم البت فيها حتى اللحظة، معرباً عن اعتقاده بأن الجهاز لن ينحاز لمصلحة الشركات على حساب المواطن.

ورداً على ما يتردد حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود الأخير على تكلفة خدمات الاتصالات، قال رمضان: "الوقود هو عنصر واحد فقط من عناصر كثيرة تؤثر على تكلفة خدمات الاتصالات، ونسبة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تعتبر بسيطة جداً وغير مؤثرة في التكلفة الإجمالية للخدمة"، مؤكدًا أن الشركات قادرة على امتصاص هذه الزيادة، وأن الطلب المقدم لرفع الأسعار بناءً على هذا السبب "غير مبرر".