انطلاق فعاليات مؤتمري ومعرضي "بافكس" و"كايرو أي سي تي" غدًا

كتبت- منال المصري:

ينطلق مؤتمرا ومعرضا بافكس للتكنولوجيا المالية والشمول المالي التابع للبنك المركزي المصري وكايرو أي سي تي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية من غدا الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

ويعقد مؤتمر بافكس تحت رعاية البنك المركزي المصري بحضور حسن عبد الله محافظ المركزي وإيهاب نصر وكيل مساعد محافظ للبنك المركزي للدفع الإلكتروني والعمليات المصرفية وأيمن حسين وكيل أول محافظ المركزي لقطاع تكنولوجيا الأعمال وعددا من مسؤولي المركزي ورؤساء البنوك والقطاعات.

ويعتبر الحدث منصة واحدة شاملة وعملاقة ينطلق تحت مظلتها بالتوازي 6 فعاليات متنوعة على رأسها النسخة الـ 12 من المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي PAFIX، والنسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC.

وسيأتي معرضا ومؤتمر بافكس وكايرو أي سي تي بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية ودولية وكبار قادة وروّاد التكنولوجيا في مصر والمنطقة والعالم وأكثر من 500 شركة عارضة، يستعد Cairo ICT لنسخة هي الأضخم في تاريخه.