إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:21 م 14/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-11-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الجبن واللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة المأكولات البحرية أسعار الأسماك أسعار الجبن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين