ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-11-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الجبن واللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة