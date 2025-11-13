تتيح شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري خدمات استقبال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية، بما يسهل على المصريين في الخارج إرسال أموالهم لذويهم داخل البلاد بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول الأربعة "وي، وإي آند، وفودافون، واورنج":

وي باي

1- يزور المرسل أحد فروع مقدمي خدمة التحويلات الدولية المتاحة لديها خدمة تحويل الأموال للمحافظ.

2- تزويد الوكيل برقم محفظة وي باي الخاصة بالمستلم بشكل صحيح.

3- تصل الأموال إلى المحفظة في نفس اللحظة بشرط أن تكون نشطة.

إي آند موني

1- التوجه إلى وكيل "موني جرام" أو استخدام تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ وإدخال رقم محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم.

3- يتم إرسال الأموال بعملة البلد المرسل منها، ويستلمها المُستقبل بالعملة المصرية.

4- يشترط أن يمتلك المستلم محفظة إي آند كاش نشطة في مصر.

فودافون كاش

1- يمكن للمرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة إما عن طريق زيارة فرعها أو من خلال تطبيقها الإلكتروني.

2- في حال توفر منصة رقمية للبنك الشريك يمكن إدخال رقم هاتف المستلم مباشرة للتحويل لمحفظته.

3- لا يحتاج المستلم لأي إجراءات إضافية سوى التأكد من أن محفظته نشطة حيث تصله الأموال فورًا.

اورنج كاش

1- زيارة أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الدولة المرسل منها.

2- تزويد الوكيل ببيانات المستلم: الاسم، ورقم البطاقة القومي، ورقم محفظة اورنج كاش.

3- اختيار الوكيل "اورنج كاش" كمستلم للتحويل.

4- يجب التأكد من أن المحفظة نشطة لاستقبال الأموال.

وتصل الحوالة في خلال يوم إلى يومين عمل دون الحاجة لزيارة الفرع.