إيرادات أوراسكوم للتنمية ترتفع 12% خلال أول 9 أشهر من 2025 إلى 17.2 مليار جنيه

كتب : منال المصري

10:45 ص 12/11/2025

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع اجمالي الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 11.6% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 17.2 مليار جنيه على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة.

وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم، فإن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 13.6% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 6.9 مليار جنيه، مع تحسن الهامش إلى 40% مقارنة بـ 39.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

أما الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية ارتفعت بنسبة 7.8% خلال الفترة المقارنة إلى 7.2 مليار جنيه، مع تسجيل هامش أرباح تشغيلية بلغ 41.7% خلال التسعة أشهر من 2025.

