سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6293 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5505 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4718 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3670 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2622 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 195685 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44040 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4125 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.