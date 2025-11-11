لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون

أكد محللون اقتصاديون وتجار الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" أن عودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى جاء نتيجة عدة عوامل منها استمرار البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، وتزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.



شهدت أسعار الذهب عالميًا موجة ارتفاع قوية خلال اليوميين الماضيين، حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية أمس الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 2.41% ليسجل نحو 4098 دولارًا للأوقية، بزيادة قدرها 96.6 دولار.

وواصل الذهب ارتفاعه اليوم الثلاثاء ليصل إلى نحو 4139 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة بلغت 41 دولارًا.

تكالب الصين على شراء الذهب

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا يعود في رأيه إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة البنك المركزي الصيني الذي أعلن عن شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي.

كانت بيانات بنك الشعب الصيني، يوم الجمعة، أظهرت أن البنك المركزي أضاف الذهب إلى احتياطياته في أكتوبر، للشهر الثاني عشر على التوالي.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%.

وأوضح أن هذه التحركات تمنح اطمئنانًا للمستثمرين حول العالم بأن البنوك المركزية ما زالت تعتمد على الذهب كملاذ آمن، مشيرًا إلى أن التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا كانت مجرد تصحيحات سعرية ومن المرجح أن تكون انتهت بالفعل مما يمهد لبدء موجة صعود جديدة.

وأضاف معطي أن المخاوف الجيوسياسية والتوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة عالميًا.

وتوقع معطي أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في فترة حكم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

خفض الفيدرالي للفائدة

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا هو تزايد توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار خلال الاجتماع القادم.

وأضاف أن تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بشأن إلغاء المدفوعات الحكومية لبرنامج "أوباما كير" تعني تقليص الدعم الموجه للتأمين الصحي، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين الأمريكيين، وبالتالي تراجع قدرتهم على الإنفاق في مجالات أخرى مما قد يؤدي إلى ركود نسبي.

وأكد نجلة أن هذه العوامل تدعم استمرار صعود أسعار الذهب عالميًا.

خالف التوقعات

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة جاء على مخالفا للتوقعات، موضحًا أن السوق العالمي يشهد حالة عدم استقرار وقرارات خارج نطاق التوقعات الاقتصادية المعتادة.

وأضاف ميلاد، أن الذهب ارتفع بأكثر من 100 دولار خلال فترة وجيزة، رغم أن المؤشرات كانت ترجح العكس عقب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى انفراجة اقتصادية واستقرار أو تراجع في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن زيادة الأسعار تعكس مؤشرات تضخم مرتفعة في الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى أن التقارير الأخيرة حول قيام الولايات المتحدة بطباعة نحو 300 مليار دولار دون غطاء إنتاجي كافٍ كانت من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الذهب عالميًا.



وأكد ميلاد أن التحركات الحالية في الأسعار "غير طبيعية"، مضيفًا أن التذبذب الحاد مرتبط بتضارب التوجهات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل اختلاف تصريحات قياداته وعدم وضوح السياسة النقدية المقبلة.

وتابع: "من الوارد جدًا أن نرى الذهب يتجاوز المستويات القياسية السابقة خلال الفترة المقبلة، لأن التحركات الحالية لا تتجاوز نسبًا مئوية بسيطة، لكنها كافية لدفع الأسعار إلى مستويات جديدة".

اقرأ أيضًا:

هل تدفع صفقة "علم الروم" صندوق النقد لإقرار المراجعتين 5 و6 لمصر؟





مصر تحظر استيراد السكر 3 أشهر.. والمواد الغذائية: يساهم في استقرار الأسعار





موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر



