سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 10-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6258 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5475 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4693 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3650 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2607 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 194620 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43800 جنيه.

قد يختلف سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو310550 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% إلى نحو 4088 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.