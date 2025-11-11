إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:23 ص 11/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 10-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6258 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5475 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4693 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3650 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2607 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 194620 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43800 جنيه.

قد يختلف سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو310550 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% إلى نحو 4088 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب انخفاض أسعار الذهب الذهب الآن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)