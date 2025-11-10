إعلان

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:33 ص 10/11/2025

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار البطاطس، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.


ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.


أسعار الخضروات


الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.


البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.


البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.


البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيهًا.


الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات.


الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.


الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.


الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.


الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.


الخيار البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.


أسعار الفاكهة


كانتلوب يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.


برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.


الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

