لأول مرة منذ مايو.. التضخم السنوي في المدن يرتفع مسجلا 12.5%

كتبت- دينا خالد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، وذلك أول ارتفاع له منذ مايو الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال شهر أكتوبر الماضي 10.1% مقابل 10.3% خلال سبتمبر الماضي.

وأرجع الجهاز، هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 12.9%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%.

كما ارتفعت مجموعة الدخان بنسبة 0.7%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.3%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.