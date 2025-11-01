62 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت
كتب : أحمد والي
10:49 ص 01/11/2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 1-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.