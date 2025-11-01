إعلان

أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد والي

10:24 ص 01/11/2025

أسعار البيض

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت 1-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.37 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 159.93 جنيه.

