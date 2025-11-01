سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ، بنحو 40 جنيهًا، مع بداية تعاملات السبت 1-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3557 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4573 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5335 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6097 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 42680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60971 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189621 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 4003 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.