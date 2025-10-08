”عربية أون لاين" تتوقع تراوح معدلات التضخم بين 14% و16% خلال 2025

توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، تسجيل متوسط قراءة معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية بين 14% إلى 16% خلال عام 2025.

وكما توقع وفق ما قاله لمصراوي أن ينخفض هذا المتوسط خلال 2026 بين 10% إلى 12%.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الرابع على التوالي إلى 11.7% في سبتمبر 2025، منخفضًا من 12% في أغسطس السابق، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في مايو بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ويمثل هذا المعدل للتضخم أدنى قيمة منذ مارس 2022 بدعم تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي ، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021 (1.4% مقابل 2.1% في أغسطس)، وفق رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين.

وأكد شفيع، على أنه لايزال في الأفق مجال للارتداد مرة أخرى فى مسار التضخم خلال الربع الأخير من 2025 وذلك بضغط محتمل من ارتفاع أسعار المحروقات (البنزين، السولار والمازوت) وفقا للقرار المرتقب من لجنة تسعير الطاقه خلال شهر أكتوبر والذى قد يضيف ضغوط أخرى على أسعار السلع والخدمات خلال الربع الأخير من 2025

وأضاف أن البنك المركزى المصرى قام بتسريع وتيرة التيسير النقدى وقام بخفض الفائدة على الجنيه المصرى إلى الآن بمعدل 625 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصبح حاليًا 21% / 22% على التوالي.

ولفت إلى أن هذا التيسير بجاء مدعومًا بشكل أصيل من انخفاض قراءة معدلات التضخم طوال هذا العام الجاري؛ بما يعطى إشارة محتملة - وإن كانت ضئيلة - بتخفيض آخر خلال هذا العام بمعدل 100 نقطة أساس أخرى ليصبح إجمالي ما يتم تخفيضه 725 نقطة أساس خلال 2025.

وأشار رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أنه يجدر الإشارة إلى أن مسار الأحداث إلى الآن يأتي متسق مع توقعاتهم خلال 2025.

