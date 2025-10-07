انخفضت أسعار الفول السائب، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والأرز السائب، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.09 جنيه، بتراجع 40 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.87 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.73 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.17 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.95 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.1 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو العدس المعبأ: 63 جنيهًا، بتراجع 3.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.59 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.3 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.46 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.44 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.09 جنيه، بزيادة 3.27 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.51 جنيه، بتراجع 4.97 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.81 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.2 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.8 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.66 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه.