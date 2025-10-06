إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل لذروة جديدة بحلول التعاملات المسائية‎

كتب- أحمد الخطيب:

05:33 م 06/10/2025

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 6-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلا مستوى تاريخي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3510 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4512 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5265 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6017 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42120 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60170 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 187128 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 300850 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.41% إلى نحو 3941 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

