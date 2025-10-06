إعلان

مبيعات محلية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة نهاية جلسة اليوم

كتب – أحمد الخطيب:

03:13 م 06/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.31% عند مستوى 37094 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.20%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 166.54 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 93.06 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 73.47 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.84% عند مستوى 37210 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

