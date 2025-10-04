إعلان

أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

10:42 ص 04/10/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت 4-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 151.1 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 159.29 جنيه، بزيادة 5.08 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي