انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

10:32 ص 04/10/2025

بورصة الدواجن

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت 4-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 71.83 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.77 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ بورصة الدواجن

