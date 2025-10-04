ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، مع بداية تعاملات السبت 4-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس الجمعة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3480 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4474 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5220 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5966 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59657 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 185534 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 298286 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.