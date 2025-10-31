إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:15 ص 31/10/2025

أسعار الدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 95.76 جنيه، بتراجع 2.48 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 74.5 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.51 جنيه بحد أقصى.

