بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي التعدين والطاقة، وسبل دعم الشراكة بين مصر وأستراليا في ضوء الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لقطاع التعدين، تتضمن تحديث منظومة الحوافز لتواكب التطورات العالمية وتُسهم في جذب الشركات الأجنبية، خاصة الأسترالية، موضحًا أن هذه الحوافز ستشجع الشركات الناشئة على دخول القطاع من خلال آليات تضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.

واستعرض بدوي نتائج زيارته لمدينة بيرث الأسترالية في سبتمبر الماضي، وزيارة وفد من كبرى شركات التعدين الأسترالية إلى مصر الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الزيارتين مثّلتا خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، والتعرف على الخبرات الأسترالية الرائدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد السفير الأسترالي أن بلاده تشجع شركاتها على الاستثمار الخارجي وتعمل على دعمها في تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ الاستثماري، ومؤكدًا حرصه على توسيع التعاون بين مجتمعي الأعمال الأسترالي والمصري لتحقيق شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال بناء القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأسترالية لنقل الخبرات الفنية إلى الكوادر المصرية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى بحث فرص التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية، والتقاط وتخزين الكربون، إلى جانب استعراض نشاط شركة "وودسايد إنرجي" الأسترالية العاملة في مناطق بحث الغاز بمصر.