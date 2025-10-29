إعلان

انخفاض اللحوم والعدس اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:52 ص 29/10/2025

أسعار السلع الأساسية

انخفضت أسعار الفول، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية:


كيلو الأرز المعبأ: 35.3 جنيه، بتراجع قرش.


كيلو الأرز المعبأ السائب: 27.93 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.


كيلو الفول المعبأ: 61.15 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.


كيلو الفول المعبأ السائب: 52.02 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.


كيلو الدقيق المعبأ: 26.28 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.


لتر زيت عباد الشمس: 92.68 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.


كيلو السكر المعبأ: 36.45 جنيه، بزيادة 99 قرشًا.


كيلو المكرونة المعبأة: 28.02 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.


كيلو العدس المعبأ: 66.32 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.


البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.


لتر زيت الذرة: 110.92 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.


كيلو اللحوم الطازجة: 402.96 جنيه، بتراجع 2.39 جنيه.


كيلو الدواجن الطازجة: 94.18 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.


كيلو الجبن الأبيض: 140.19 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.


كيلو الجبن الرومي: 273.38 جنيه، بزيادة 1.46 جنيه.


كيلو اللبن السائب: 32.05 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.


كيلو المسلي الصناعي: 98.87 جنيه، بتراجع 2.39 جنيه.

