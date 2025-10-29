إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:29 ص 29/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار الحديد والأسمنت


سعر طن الحديد الاستثماري: 37300.56 جنيه، بتراجع 282.84 جنيه.


سعر طن حديد عز: 39423.79 جنيه، بتراجع 88.22 جنيه.


سعر طن الأسمنت الرمادي: 4132.56 جنيه، بزيادة 56.47 جنيه.

