

انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والليمون، والخيار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.







ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.







أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.







البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.







البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.







البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.







الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.







الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.







الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.







الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.







الخيار الصوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.







الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.







أسعار الفاكهة



كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.







برتقال بلدي يتراوح بين 7 و13 جنيهًا.







الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.