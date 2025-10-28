هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3586 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4611 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5380 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6148 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 43040 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 191202 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 307400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 3958 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.