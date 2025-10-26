كتبت- منال المصري:

توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم مصراوي، حصول مصر في وقت قريب على 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي فور اعتماد المراجعة الخامسة المؤجلة مع السادسة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار أحد الإصلاحات المطلوبة.

رفعت مصر للمرة الثانية خلال 2025 سعر البنزين والسولار بنحو جنيهين لكل لتر ليتم تحرير سعر البنزين مع الإبقاء على دعم محدود للسولار في خطوة جديدة للإمام في برنامج الإصلاح.

من المتوقع بدء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مصر بشكل رسمي الشهر المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

كان صندوق النقد أرجأ أغسطس الماضي اعتماد المراجعة الخامسة على برنامج مصر مع المراجعة السادسة حتى إتاحة المزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تعهدت بها مصر.

رغم إشادة صندوق النقد بتنفيذ مصر جزءا كبيرا من الإصلاحات منها الالتزام بسعر صرف مرن وكبح التضخم وتحرير دعم المحروقات فإنه لا يزال يرى بطء تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص كما تعهدت بجانب خفض الدين.

تحسن المؤشرات

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، موافقة صندوق النقد على صرف 2.4 مليار دولار لمصر بدعم جدية الحكومة في رفع دعم المحروقات بجانب المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وأوضح أن تحسن مؤشرات قناة السويس وارتفاع إيرادات الدولة يدعم من حصول مصر على صرف الشريحة الخامسة والسادسة من القرض. تحتاج مصر لصرف الشريحتين المقررتين إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد اعتماد البعثة المراجعتين.

حصلت مصر على نحو 3.3 مليار دولار من إجمالي قرض الصندوق خلال آخر 3 سنوات.

ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن الحكومة بدأت في السير بإجراءات الحزمة الثانية من الإصلاحات بعد الإعلان عن طرح شركات حكومية جديدة.

وأوضح أن هناك تفهم وتفاوض دائم بين الصندوق ومصر في تنفيذ الإصلاحات. كان أحمد كجوك، وزير المالية، قال في وقت سابق، إن الوزارة تستهدف طرح ما بين 3 إلى 4 طروحات في السنة المالية الحالية التي تنتهي يونيو المقبل.

كانت بيانات وزارة المالية أظهرت في وقت سابق خطة الدولة في طرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع بين 4 و5 مليارات دولار منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

دور مصر السياسي

وبحسب مسؤول المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، فإن دور مصر القوي في تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار بشكل دائم على غزة سيدفع الدول الأعضاء في الصندوق وخاصة أمريكا لإقرار صرف الشريحتين.

وأوضح أن العالم رأى بعين صائبة قوة مصر ونفوذها السياسية في المنطقة في اتفاقية وقف إطلاق النار بشكل دائم مما يعزز من الحصول على موافقة الصندوق.