انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، والخيار، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.



أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات، و11 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و13 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.