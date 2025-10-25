إعلان

المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بالأسواق بعد موجة ارتفاعات

كتب : دينا خالد

09:09 م 25/10/2025

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق شهدت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بعد فترة من الارتفاعات.
وأضاف المنوفي، أن سعر طبق البيض الأحمر والأبيض سجل نحو 150 جنيهًا مقابل 165 جنيها، و130 جنيهًا للبيض البلدي.
وأرجع المنوفي، هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض واستقرار أسعار الأعلاف نسبيًا خلال الأيام الماضية.
وأشار المنوفي، إلى أن الأسواق بدأت تشهد حالة من الهدوء والاستقرار في حركة البيع والشراء، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي طالما حافظ المنتجون على وفرة الإنتاج ولم تشهد تكاليف الإنتاج ارتفاعًا جديدًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم المنوفي المواد الغذائية أسعار البيض موجة ارتفاعات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟