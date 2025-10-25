

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق شهدت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بعد فترة من الارتفاعات.

وأضاف المنوفي، أن سعر طبق البيض الأحمر والأبيض سجل نحو 150 جنيهًا مقابل 165 جنيها، و130 جنيهًا للبيض البلدي.

وأرجع المنوفي، هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض واستقرار أسعار الأعلاف نسبيًا خلال الأيام الماضية.

وأشار المنوفي، إلى أن الأسواق بدأت تشهد حالة من الهدوء والاستقرار في حركة البيع والشراء، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي طالما حافظ المنتجون على وفرة الإنتاج ولم تشهد تكاليف الإنتاج ارتفاعًا جديدًا.