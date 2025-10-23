تعرف على خطوات قياس سرعة الإنترنت عبر تطبيق "My NTRA"

في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على الإنترنت في العمل والدراسة والترفيه، يبحث الكثيرون عن طريقة سهلة لمعرفة سرعة اتصالهم الفعلية بالشبكة.

ويمكن للمستخدمين قياس سرعة الإنترنت بدقة، سواء لشبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف من خلال تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويُعد "My NTRA" تطبيقا تفاعليا أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسهيل الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية لمستخدمي الهواتف المحمولة سواء من الأفراد أو الشركات.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية خطوات قياس سرعة الإنترنت الفعلية باستخدام "MY NTRA":

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام Android، أو من App Store لهواتف iPhone.

2- افتح التطبيق وسجل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

4- اضغط على خدماتي.

5- بعد ذلك اختر اعرف سرعتك.

وسيقوم التطبيق تلقائيًا بقياس سرعة الإنترنت المتصل بها هاتفك من خلال إحدى منصات القياس العالمية.

وإذا كنت ترغب في قياس سرعة شبكة الواي فاي، تأكد من الاتصال بالشبكة وإيقاف بيانات الهاتف.

أما إذا كنت تريد قياس سرعة الإنترنت عبر شبكة المحمول، فأغلق الواي فاي واستخدم بيانات الهاتف فقط.